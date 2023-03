Wim Hillenaar: niet burgemeester in Land van Cuijk, wel van Maastricht

Wim Hillenaar wordt burgemeester van de gemeente Maastricht. De gemeenteraad van de Limburgse hoofdstad heeft hem donderdagavond voorgedragen als opvolger van Annemarie Penn-te Strake. Vorig najaar werd Hillenaar nog gepasseerd als burgemeester van de gemeente Land van Cuijk. Tot 31 januari was de 54-jarige inwoner van Cuijk wel waarnemend burgemeester van deze fusiegemeente.

De in Helmond geboren Annemarie Penn-te Strake gaat 1 juli met pensioen. Hillenaar zal naar verwachting 10 juli worden geïnstalleerd. Zijn benoeming moet nog wel formeel worden bekrachtigd.

Grote teleurstelling

De CDA'er was elf jaar burgemeester van de gemeente Cuijk, voordat die opging in de gemeente Land van Cuijk. De burgemeesterszoon stak zijn teleurstelling over het feit dat niet hij, maar Marieke Moorman er als burgemeester werd uitverkoren, niet onder stoelen of banken.

Bijna vier maanden later spreekt hij euforisch over zijn nieuwe werkgebied: "De stad Maastricht heeft een enorme aantrekkingskracht op mij. Wat een prachtige stad, Maastricht! Zoveel geschiedenis. Zoveel verscheidenheid." Tegen 1Limburg laat hij weten dat hij de Maas ziet als verbindende factor tussen zijn oude gemeente Cuijk en zijn nieuwe gemeente Maastricht.

'Autoriteit en warme uitstraling'

John Steijns, de voorzitter van de vertrouwenscommissie in Maastricht, reageerde ook al tevreden: "Hillenaar is een burgemeester voor alle inwoners van Maastricht. Hij heeft de autoriteit en warme uitstraling die de inwoners vragen."

Voor de vacature solliciteerden negentien kandidaten bij de commissaris van de Koning in Limburg, Emile Roemer, vijf vrouwen en veertien mannen. Een negenkoppige vertrouwenscommissie maakte samen met gouverneur Roemer een keuze uit de kandidaten.

Uit de profielschets blijkt dat Maastricht op zoek was naar een ervaren en proactieve bestuurder met diplomatieke kwaliteiten. Een burgemeester voor alle inwoners met hart voor de Limburgse hoofdstad en vooral iemand die de intentie heeft zich voor langere tijd aan Maastricht te binden.

