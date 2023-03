De moeder van Sanneke werd dood gevonden in de kofferbak van haar vader

Hoe is het als je moeder vermoord wordt door je vader? De 37-jarige Sanneke Langendoen uit Uden maakte het mee. Haar moeder Marga Langendoen werd in de zomer van 2006 twee maanden lang vermist. Op een dag werd ze gebeld door de politie. "Sanneke, we hebben je moeder gevonden." Er viel even een stilte en toen voegde hij er aan toe: "In de kofferbak van je vader." Hoe kom je zoiets te boven? Zondag vertelt ze erover in de talkshow KRAAK van Omroep Brabant.

Zeventien jaar na die verschrikkelijke gebeurtenis komt ze met een boek dat ze eigenlijk al tien jaar wilde schrijven. Het is bijna af. In mei komt het uit onder de titel 'Dit gebeurt alleen in films'. Toen haar moeder lange tijd werd vermist, ging de toen 21 jaar oude Sanneke met haar vriend naar Barcelona om de hectiek in Nederland te ontlopen. Totdat ze werd gebeld door de politie, die vertelde dat hij was aangehouden op de snelweg naar Duitsland. Vanaf dat moment is ze dochter van een dader en een slachtoffer. Er moet veel geregeld worden en ze gaat in de overlevingsstand. Ze mijdt de publiciteit. Ze houdt wel contact met haar vader in de gevangenis, maar ze weet nog steeds niet wat er nu precies is gebeurd in 2006. Haar vader heeft altijd ontkend. In 2015 is hij in de gevangenis overleden aan een hartstilstand. En nu is ze zover dat ze het verhaal op papier kan zetten. "Het boek gaat over mijn gevecht nadat mijn vader mijn moeder vermoordde", schrijft ze op de omslag. Verder in KRAAK: Voorzitter Jaap Dirkmaat van 'Das en Boom' stond aan de wieg van de terugkeer van de das in Nederland. Het dier dat er nu voor zorgt dat er geen treinen kunnen rijden tussen Den Bosch en Eindhoven.

En Kadir Ahmed uit Den Bosch wil de wereld veroveren met halal-worstenbroodjes. In Brabant zijn ze al heel populair onder moslims.