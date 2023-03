Boer mag megastal bouwen naast varkenshouder die vorig jaar werd uitgekocht

Varkenshouder Van de Wouw in Heukelom mag zijn bedrijf met 7500 varkens uitbreiden naar een totaal van bijna 18.000. Volgens de gemeente Oisterwijk voldoet de boer aan de wettelijke milieu-eisen en kan de gemeente daarom de uitbreiding niet tegenhouden. Het bedrijf staat pal naast de eerste piekbelaster in Brabant die in september werd uitgekocht.

De familie Van de Wouw is geen onbekende in de varkenswereld. In verschillende gemeenten heeft de familie meerdere varkensbedrijven, ondergebracht in verschillende BV's. In oktober vorig jaar zorgden bouwwerkzaamheden naast de A58 bij Oirschot nog voor opzien toen bleek dat de familie daar een enorme nieuwe varkensstal aan het bouwen was.

Uitbreiding in Oirschot

De vergunning voor de uitbreiding van het aantal varkens in Oirschot werd in 2020 al afgegeven. Naast de bijna 8000 varkens en biggen die de ondernemer daar al had, mocht hij uitbreiden met een kleine 12.000 vleesvarkens. 5000 daarvan kwamen in de stal die werd gebouwd aan de Kattenbergsesteeg bij de A58.

Nu komen er dus ook in Heukelom duizenden dieren bij. Dat kan volgens de gemeente, omdat de dieren in een nieuwe stal komen, waardoor er met méér dieren toch minder uitstoot is. De omgevingsvergunning stamt al uit 2016. Als de gemeente de uitbreiding niet toestaat, kan de ondernemer planschade claimen door tussentijdse aanpassing van de regels.

Naast eerste piekbelaster

Opvallend detail: het bedrijf van Van de Wouw staat pal naast de eerste piekbelaster die in Brabant is uitgekocht. De provincie en gemeente Oisterwijk kochten het varkensbedrijf van de broers De Rooij uit voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Daardoor moest uitstoot van stikstof bij nabijgelegen natuurgebieden worden verlaagd.

De Partij voor de Dieren is verbijsterd over de gang van zaken. “Er komen 7500 varkens bij, maar volgens de papieren werkelijkheid van de provincie wordt er juist minder stikstof uitgestoten”, zegt Statenlid Anne-Miep Vlasveld. Samen met haar fractiegenoot Paranka Surminski dient ze kritische vragen in bij Gedeputeerde Staten.

Vermindering stikstofuitstoot

Ze willen weten hoe zeker het is dat het stalsysteem van de nieuwe stallen de stikstofuitstoot genoeg vermindert. Ook vragen ze zich af of er wel rekening wordt gehouden met de uitstoot tijdens het bouwen. "Tal van projecten worden stilgelegd vanwege de stikstofuitstoot tijdens de bouw, waarvoor eerder nog geen vergunning nodig was. Ik verwacht dat de bouw van deze megastal daar geen uitzondering op kan zijn.”

De Partij voor de Dieren wil ook weten wat er gebeurt als de boer toch nog moet worden uitgekocht om de natuur te herstellen of woningbouw mogelijk te maken. “Misschien is het voor de Brabantse belastingbetaler goedkoper om de uitbreiding tegen te houden en de planschade betalen”, geeft Vlasveld aan.

