Ongeval waarbij gezin omkwam op A59: bestuurder langer vast

De 33-jarige man uit Zevenbergschen Hoek die betrokken was bij het dodelijke ongeluk op de A59 bij Sprang-Capella twee weken geleden zit nog zeker veertien dagen achter de tralies. Vrijdag werd zijn voorarrest verlengd. Eerder bleek uit onderzoek dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt.

Ron Vorstermans Geschreven door