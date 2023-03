In de brand, uit de brand: vastgoedondernemer krijgt 2,5 jaar celstraf

Een 54-jarige vastgoedondernemer uit Oss moet 2,5 jaar de cel in voor het aanzetten tot brandstichting in een voormalig café. Een 26-jarige man uit Oss krijgt een jaar cel voor het stichten van de brand. Twee andere mannen zijn door de rechtbank veroordeeld tot taakstraffen voor verzekeringsfraude.

De 54-jarige man kwam begin vorige maand tot zijn bekentenis tijdens een rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie eiste drie jaar cel, ook wegens het aanzetten tot brandstichting in twee cafés in Oss. "Dit is hebzucht in de puurste vorm”, sprak de officier toen.

Brand

In de vroege ochtend van maandag 24 juli 2017 stond het leegstaande café ’t Fabeltje in Oss in brand. Het pand was net verkocht. Precies een week later was het er weer raak, nu in het bovenste gedeelte van het café.

Een half jaar later moest de brandweer in Oss opnieuw in actie komen vanwege een felle brand, toen in het leegstaande café De Schutskooi. Het OM vermoedde al dat de verdachten er geld aan konden verdienen. Zo werd onder meer de verzekering opgelicht, concludeerde de rechtbank vrijdag.



Fraude

De hoofdverdachte maakte zich volgens de rechtbank verder schuldig aan fraude bij het aanvragen van energielabels. Hij liet valse facturen voor onder meer nieuwe ramen en cv-installaties opstellen om gunstigere energielabels te krijgen. Daarmee wilde hij een lager rentetarief krijgen.

Ook lichtte hij zijn boekhouder, ook medeverdachte is in deze zaak, op door hem twee valse facturen te laten betalen.