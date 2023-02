Brandstichting cafés Oss: drie jaar cel en werkstraf geëist

Een vastgoedondernemer van 54 uit Oss heeft toegegeven dat hij fraude heeft gepleegd bij het aanvragen van energielabels en het ophogen van facturen. De man kwam maandag tot zijn bekentenis tijdens een rechtszaak in Den Bosch. De officier van justitie was niet bepaald onder de indruk en eiste drie jaar cel, ook wegens het aanzetten tot brandstichting in twee cafés in Oss. "Dit is hebzucht in de puurste vorm."

Tegen vijf andere mannen en een vrouw uit de gemeente Oss, in de leeftijd van 26 tot 78, eiste het Openbaar Ministerie werkstraffen tot 192 uur. Bij de strafeis is rekening gehouden met het feit dat het erg lang duurde voordat de rechter zich erover kon buigen.

Brandstichting om geld

De zeven personen stonden terecht voor het in brand steken in 2017 van twee leegstaande cafés in Oss, valsheid in geschrifte en/of oplichting van verzekeringsmaatschappijen. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat de branden zijn aangestoken, zodat de verdachten er geld aan konden verdienen. Om die reden zou onder meer de verzekering zijn opgelicht.

In de vroege ochtend van maandag 24 juli 2017 stond het leegstaande café ’t Fabeltje in Oss in brand. Het pand was net verkocht. Precies een week later was het er weer raak, nu in het bovenste gedeelte van het café. Een half jaar later moest de brandweer in Oss opnieuw in actie komen vanwege een felle brand, toen in het leegstaande café De Schutskooi. Bij de branden zou de vastgoedondernemer een discutabele rol hebben gespeeld. Hij had verbouwingsplannen voor de twee panden.

'Onder druk gezet'

De twee mannen die de branden zouden hebben aangestoken, weerlegden die beschuldiging. De andere verdachten bleven bij verklaringen die ze tijdens verhoren hadden afgelegd of ze wisten zich tijdens de zitting niet alle details te herinneren.

De enige vrouw die op het matje moest komen, verklaarde dat ze werd overvallen door een verzoek van de vastgoedondernemer om papieren te vervalsen. De Osse was in die periode verwikkeld in een vechtscheiding. Ze zei ook dat ze zich onder druk gezet voelde door de politie.

'Dit was echt dom van mij'

De vastgoedondernemer zei dat hij niet heeft willen verdienen aan de vervalsingen. Volgens de man uit Oss moest er snel worden gehandeld, omdat hij bij de verbouwingsplannen de bank in zijn nek voelde hijgen. “Dit was gewoon broddelwerk, echt dom van mij. Ik had niet de intentie om de boel op te lichten”, zo verklaarde de man, die in de rechtszaal ook ‘sorry’ zei tegen een andere verdachte, die in opdracht van hem rekeningen had vervalst: “Het spijt me, hij is de goedheid zelve.”

De uitspraak in alle zaken staat gepland voor 24 maart.

LEES OOK:

Cafés in brand gestoken voor verzekeringsgeld: verdachten voor de rechter

Opnieuw aanhoudingen in zaak cafébranden Oss: 50-jarige man en 40-jarige makelaar