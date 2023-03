Jongen (15) die aanslag wilde plegen op moskee of synagoge krijgt celstraf

Een 15-jarige jongen uit Woensdrecht moet 41 dagen de jeugdgevangenis in. Volgens de rechtbank is hij schuldig aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. De tiener zou het voorzien hebben op een moskee of synagoge in Bergen op Zoom. Ook zou hij zich hebben gericht op asielzoekerscentra in Nederland.

De jongen plande zijn aanslagen tussen oktober 2021 en oktober 2022. Hij zou onder meer met een 3D-printer onderdelen voor een vuurwapen hebben gemaakt. Ook had de tiener instructievideo's bekeken over hoe bommen met een ontsteking gemaakt kunnen worden. De zitting van de rechtbank, in Rotterdam, was achter gesloten deuren omdat de verdachte minderjarig is. De eis van het Openbaar Ministerie werd volledig overgenomen door de rechter. Justitie had 120 dagen jeugddetentie, waarvan 79 dagen voorwaardelijk, geëist, met een proeftijd van twee jaar. In die periode moet de jongen zich houden aan diverse voorwaarden voor hulpverlening, begeleiding en controle. Verder heeft de jongen een werkstraf van 60 uur gekregen.