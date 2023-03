Jeffrey Herlings boekt op Sardinië zijn honderdste zege

Jeffrey Herlings is helemaal terug van weggeweest. De motorcrosser uit Oploo, die het hele vorige seizoen miste vanwege een hielblessure, won de Grote Prijs van Sardinië. Het was zijn 39e overwinning in de MXGP. Met de 61 GP-zeges in de MX2 daarbij opgeteld was het zijn honderdste zege in totaal.

