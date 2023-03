112-nieuws: brand bij huis Dongen • melding overval in Tilburg

00.03

De hulpdiensten kregen gisteravond rond halfelf een melding binnen van een overval bij Lily's Massagesalon aan de Besterdring in Tilburg. Diverse politie-eenheden kwamen naar de salon en deden onderzoek. Ook werd in de buurt gezocht naar verdachten. Om hoeveel daders het ging en of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekendgemaakt.