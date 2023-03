112-nieuws: dode gevonden in Oss • man vermist in Eindhoven

21.24

De politie is in Eindhoven op zoek naar een vermiste man van 35. Hij is voor het laatst gezien in de buurt van de Limburglaan. Het gaat om een blanke man met grijs haar. Hij draagt een oranje jas, blauwgroene broek en rijdt op een zwarte fiets met een krat erop. Ook de politiehelikopter is ingezet bij de zoektocht.