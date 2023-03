Overvaller van tabakszaak vlucht op de fiets: herken je de dader?

Het is niet de eerste keer dat de tabakszaak aan de Azalealaan in Helmond het doelwit is van een overval. Op Valentijnsdag wordt de speciaalzaak zelfs voor de derde keer overvallen. Als de dader geen geld krijgt, hij de eigenares te vermoorden, maar zij geeft geen krimp. De dader slaat op de vlucht: te voet én op de fiets. Hij is te zien op bewakingsbeelden. Herken jij hem?

"Een trieste zaak", vertelt een ondernemer die ook een zaak heeft aan de Azalealaan in Helmond. De ondernemers in de straat hebben afgesproken een oogje in het zeil te houden. De eigenares van de tabakszaak is volgens de ondernemer steeds op haar hoede.

Recht op zijn doel

Een in het donker geklede dader, met een sjaal voor zijn mond, liep op dinsdagmiddag 14 februari recht op zijn doel af. Hij bedreigde de eigenares van de tabakszaak met een vuurwapen. Toen bleek dat hij geen geld kreeg, vluchtte de dader de winkel uit.

De collega-ondernemer, die buiten stond te wachten op pakketten, zag de dader wegrennen. Hij probeerde hem nog te achterhalen, maar viel toen hij hem bijna te pakken had.

Kledingstukken, vuurwapen en een fiets

Kort na de overval werden in de omgeving van Gaasterland in Helmond enkele kledingstukken gevonden die mogelijk door de dader waren gedragen. Volgens de politie ging het om muts, handschoenen, broek, een zwart vest met een witte streep en een colletje. Ook vond ze een vuurwapen. "De kledingstukken en wapen worden onderzocht op DNA-sporen", vertelde een politiewoordvoerder in Bureau Brabant.

In de omgeving van de overval werd ook een fiets gevonden. Vermoedelijk heeft de dader die gebruikt om te vluchten. Misschien herken je de fiets? Of weet je wie de dader is? Laat het de politie weten.

