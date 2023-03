Ontsnapte zeearend is weer terug in haar kooi: 'Ze bleef voor de liefde'

Ruim een week duurde het avontuur, maar ze is weer terug. De ontsnapte Stellers zeearend uit Zoo Veldhoven zit weer achter slot en grendel. Het dier vloog al die tijd het park door. Nu weten we ook waarom ze niet verder op expeditie ging. "Ze bleef voor de liefde", weet parkeigenaar Richard Loomans.

"Ze was gek op één mannetje", weet de eigenaar. En dus bleef ze steeds in de buurt van zijn kooi. Ze wilde paren en was zelfs al bezig met maken van een nest. "Ik vond het al raar dat ze niet wegvloog. Als ze het had gewild, was ze binnen een ochtend in Duitsland."

De arenden kunnen met gemak een lange periode zonder eten. Pas na een week kreeg ze honger. Richard kon haar met een prooi lokken en haar daarna met zijn handen vangen. "Ze bleef een paar minuten zitten. Dat is voor een oude man als ik genoeg om haar met een snoekduik te pakken", lacht hij.

Het dier ging er op donderdag 16 maart vandoor. De roofvogel kwam uit zijn verblijf door een gat in het nylon gaas. Het spannendste moment was toen iemand haar in een weiland spotte, een kilometer verderop. Die zien we nooit meer terug, dacht Loomans toen.