Treinen tussen Den Bosch en Eindhoven rijden woensdag weer

De treinen tussen Den Bosch en Eindhoven rijden vanaf woensdagmorgen weer. Goederentreinen zelfs dinsdagavond al. De dassen zijn verhuisd en het spoor is hersteld.

Sinds vorige week dinsdag mochten er geen treinen meer rijden omdat er een dassenburcht was bij en onder het spoor bij Esch. Later werd ook bij Vught een dassenburcht gevonden. De gangen die de dieren hadden gegraven, zorgden voor een onveilige situatie. De afgelopen dagen is de dassenburcht uitgegraven, zijn de holen dichtgemaakt en is het talud hersteld.

ProRail werkte het afgelopen weekend met man en macht om de spoordijk bij Esch en Vught te herstellen. Reizigers tussen Den Bosch en Eindhoven moesten al die tijd via Tilburg reizen, waardoor ze ongeveer een half uur langer onderweg waren. Dinsdagmiddag maakte de spoorbeheerder bekend dat er vanaf woensdag weer treinen rijden tussen Den Bosch en Eindhoven.

Dat er dassen zaten in de buurt van het spoor in Esch was al zeker driekwart jaar bekend. Ecologen hielden de boel al in de gaten. Toch waren er zorgen of de dassen op den duur problemen op het spoor zouden veroorzaken.

Vorige week dinsdagochtend werd de angst van de ecologen en ProRail waarheid. Er bleek een dassenburcht in het spoortalud en waarschijnlijk ook onder het spoor zelf te zitten. Het treinverkeer werd meteen stilgelegd omdat de bodem onder de rails door de gangen kon inzakken als daar een trein overheen reed.

ProRail moest toestemming vragen om dassen te verplaatsen naar een andere plek. Door het 'maatschappelijk belang' van de spoorverbinding was dat zo geregeld. Zowel in Esch als Vught zijn geen dieren gevonden. Waarschijnlijk waren ze uit zichzelf al vertrokken.

