OM looft 15.000 euro uit in moordzaak Ferdi Mathilda

Het Openbaar Ministerie looft 15.000 euro uit voor de gouden tip waardoor de moord op Ferdi Mathilda uit Boxtel wordt opgelost. In 2019 werd hij dood gevonden in Eindhoven. Hij is met veel geweld om het leven gebracht, maar de dader is nooit gevonden. Forensische Opsporing doet dinsdag opnieuw onderzoek op de plaats delict.

Op 28 november 2019 vindt een voorbijganger rond zeven uur 's ochtends een lichaam op de parkeerplaats van een pand aan de Fuutlaan in Eindhoven. Het blijkt te gaan om de 31-jarige Ferdi Mathilda uit Boxtel. Hij is door extreem geweld om het leven gebracht. In de omgeving zijn een mes en hamer gevonden. De parkeerplaats waar Ferdi ligt, is van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Dat biedt ondersteuning bij de aanpak van georganiseerde misdaad. Tussen het slachtoffer en het overheidsgebouw is geen verband, blijkt later uit onderzoek. De politie gaat aan de slag met een uitgebreid onderzoek. In de buurt wordt sporenonderzoek gedaan, camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt gesproken met mensen uit de omgeving van Ferdi. Maar de dader wordt nooit gevonden. Extra onderzoek

"Het onderzoeksteam heeft de zaak nooit losgelaten", meldt de politie dinsdag. Om de zaak alsnog op te kunnen lossen, wordt komende tijd extra onderzoek gedaan. De Forensische Opsporing is dinsdag aanwezig bij de plaats delict om drone-opnames te maken. Ook hoopt de politie gebruik te kunnen maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek. Volgens de politie moeten er mensen zijn die meer weten over de dood van Ferdi Mathilda. In Bureau Brabant en Opsporing Verzocht wordt volgende week aandacht besteed aan deze zaak. "De laatste dag uit het leven van Ferdi Mathilda wordt gereconstrueerd en er worden nooit eerder vertoonde beelden uitgezonden."

Ferdi werd in 2019 gevonden op een parkeerplaats (foto: SQ Vision).