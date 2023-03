VVD-jongeren willen in zee met BBB: 'Uitslag negeren is dikke middelvinger'

De VVD moet in Brabant gaan regeren met de BoerBurgerBeweging (BBB). Dat vindt de Brabantse afdeling van de VVD-jongerenpartij JOVD na de afgetekende zege van de BBB tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. "Je kunt niet om de BBB heen", zegt JOVD-bestuurslid Fleur van Breugel. "De kiezer heeft een overduidelijk signaal afgegeven. Dat negeren is als een dikke middelvinger opsteken."

Na de verkiezingen op 15 maart heeft de BBB 11 zetels in Provinciale Staten. De VVD (9 zetels) is niet meer de grootste partij in Brabant. De bal voor het vormen van een coalitie ligt nu bij de BBB.

Toch bevindt de VVD zich strategisch gezien in een gunstige positie. Voor bijna iedere coalitie, met of zonder BBB, is de VVD nodig. Als het aan de JOVD in Brabant ligt, gebeurt dat mét de BBB.

Van Breugel ziet het liefst een college van BBB-VVD-CDA-JA21-Lokaal Brabant, samen goed voor 28 van de 55 Statenzetels. "Wat ons betreft zou je ook voor D66 kunnen kiezen in plaats van JA21 en Lokaal Brabant. Maar dat lijkt erg onwaarschijnlijk want die partij staat zo ver van de BBB af."