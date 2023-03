112-nieuws: veel drugs in container • auto uit de Maas getakeld

13.20

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft in Valkenswaard een explosief onklaar gemaakt. Dat gebeurde nadat bij de politie rond kwart voor tien de vondst van een mogelijk explosief werd gemeld. In de tuin van een huis aan de Kreijenbeek was een verdachte in aluminiumfolie verpakte fles gevonden. Daar zou naar verluidt vuurwerk aan vast hebben gezeten.

Een woordvoerder van de politie gaat in het belang van het onderzoek niet in op de samenstelling van het explosief. "Dat is daderinformatie", geeft hij aan. De straat die lange tijd was afgezet, is inmiddels weer vrijgegeven.

