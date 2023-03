Broer van doodgereden agent wil nu anderen helpen: 'Hopelijk is hij trots'

Politieman Jeroen Leuwerink uit Asten was 28 toen hij werd doodgereden op de N270 bij Nuenen. Het was een moeilijke tijd voor zijn familie. "Natuurlijk hebben we het moeilijk gehad. Eerst denk je dat je je oudere broer máár 26 jaar hebt gekend. Later besef je dat je hem gelukkig 26 jaar wél hebt mogen meemaken." Martijn schreef het verlies van zich af in gedichten.

Op 24 oktober 2020 was Jeroen samen met zijn collega aan het werk. De agenten wilden op de provinciale weg N270 een aangereden das van het wegdek halen. Ze zetten hun zwaailichten aan om het verkeer te waarschuwen. Toch reed een Helmonder in op de politieauto en de agenten.

"We vonden de houding van de dader heel lastig."

Leuwerink kwam om het leven en zijn collega raakte zwaargewond. De verdachte was afgeleid door zijn mobieltje. "Hij is altijd blijven ontkennen dat hij op zijn telefoon keek en probeerde onder zijn straf uit te komen. Dat zorgde bij ons voor veel wantrouwen en frustratie", vertelt Martijn. "We vonden zijn houding heel lastig." Dat gevoel werd nog erger toen de rechtbank de Helmonder tot twee maanden cel veroordeelde. "Dat was echt een schok en belediging. Justitie ging ook binnen het uur in beroep." In hoger beroep kreeg de dader 16 maanden cel. "Wij snapten ook wel dat het geen levenslang werd. Dat zou ook niet eerlijk zijn, want hij wilde dit ook niet. Maar die hogere straf voelde wel een stuk rechtvaardiger."

"Ik geniet nu meer van het leven en de kleine dingen."

Martijn is nu een jaar ouder dan zijn broer is geworden. Ondanks het verdriet en gemis van zijn broer staat hij positiever in het leven dan eerst. "Jeroens dood heeft ervoor gezorgd dat ik nu veel meer besef dat het leven zomaar voorbij kan zijn. Je moet toch, hoe cliché ook, de dag plukken. Ik geniet nu meer van het leven en de kleine dingen." Martijn ging een jaar na de dood van zijn broer gedichten schrijven. "Dat gebeurde spontaan. Ik had woorden nodig om het van me af te schrijven en mijn emoties een plek te geven. Na 28 gedichten dacht ik aan een bundeltje voor de familie." Het werden er uiteindelijk 150.

"Ik hoop dat mijn broer een beetje trots op mij is."