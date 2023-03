Veldbestormer bezorgt PSV een boete van 20.000 euro

PSV moet van voetbalbond UEFA een boete van 20.000 euro betalen, omdat een fan tijdens de voetbalwedstrijd PSV-Sevilla de keeper van de Spanjaarden aanviel. Dat laat PSV op Twitter weten. Ook moet de oosttribune tijdens het eerstvolgende Europese thuisduel deels dicht blijven.

Directeur Marcel Brands baalt van de sancties. “We vinden het erg vervelend dat een deel van de PSV-supporters de dupe is van de misdraging van een individu. We gaan nu proberen de geldboete op hem te verhalen”, zegt hij.

Daarnaast moet PSV nog 9375 euro betalen, omdat tijdens diezelfde wedstrijd tegen Sevilla bier op het veld is gegooid.

Derde straf in korte tijd

Het is de derde straf in relatief korte tijd voor de Eindhovense club. Eerder deze maand legde de aanklager betaald voetbal PSV een boete op van 10.250 euro. Dit nadat supporters vuurwerk afstaken tijdens de competitiewedstrijd in Eindhoven tegen Sparta Rotterdam (0-0). PSV kreeg hiervoor naast de boete een voorwaardelijke straf van een wedstrijd zonder publiek.

Enkele maanden daarvoor, in oktober vorig jaar, legde de UEFA PSV een straf op voor vernielingen door supporters aan het stadion van Arsenal in Londen. Er mochten geen PSV-supporters mee naar de uitwedstrijd tegen FK Bodø/Glimt in Noorwegen. Daar bovenop kreeg de club een boete van 40.000 euro.

Stadionverbod van 40 jaar

De man die tijdens de wedstrijd tegen Sevilla FC het veld bestormde, Dylano K., is de komende veertig jaar overigens niet welkom in het Philips Stadion. Dat maakte de club vorige week al bekend. Eerder werd hij door de politierechter veroordeeld tot twee maanden cel en één voorwaardelijk.