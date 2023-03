'Jumbo stopt na 2024 als hoofdsponsor wieler- en schaatsploeg'

Jumbo stopt na volgend jaar als hoofdsponsor van de wieler- en schaatsploeg Jumbo-Visma. Dat meldt de NOS. Jumbo zou dat nieuws eind vorig jaar al aan de ploegleidingen hebben laten weten.

De supermarktketen uit Veghel sloot het miljoenencontract met de sportploegen in 2018. Jumbo is een grote geldschieter voor de sporters: het bedrijf is verantwoordelijk voor eenderde van het budget van in totaal 36 miljoen euro.

Jumbo wil alleen bevestigen dat het contract met de sportploegen eindig is. "Op dit moment kijken we naar onze positionering", laat een woordvoerder weten. "Daarbij kijken we ook of ons sponsorbeleid nog aansluit bij onze visie en ambities én de behoeftes van onze klant."