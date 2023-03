13.000 kilo gratis tomaten: 'Wie verlost ons van deze rode rakkers?'

Liefhebber van tomaten? Dan moet je donderdagochtend in Bergen op Zoom zijn. Daar wordt dan op bedrijventerrein Noordland zo'n 13.000 kilo gratis uitgedeeld. De tomaten zijn nu opgeslagen in een container, die zo snel mogelijk leeg moet.

Die tomaten werden vorig jaar door een kweker uit Steenbergen gedoneerd aan beroepsopleider Curio. “De tomaten waren over en de kweker wilde ze graag sponsoren, zodat wij er hier soepen mee kunnen maken voor het goede doel”, vertelt Jacky Masseurs van Curio.

De container is bijna niet te missen op het terrein aan de Conradweg. Zodra de deuren opengaan, komt er een vlaag koude lucht uit. Zover het oog reikt, staan daar tienduizenden tomaten, gekoeld opgeslagen in twaalf meter hoge stapels van kisten.

Maar nu het kweekseizoen weer gaat beginnen moeten de container en kisten weer leeg terug naar de kweker. "Dat betekent dat we gedwongen zijn om de tomaten weg te gooien. Maar dat willen we natuurlijk niet met zo'n prachtig product. Daarom geven we mensen veel liever de kans om ze gratis bij ons op te halen."

Daar sluit zijn collega George Stander zich bij aan. "De tijd dringt en alles is beter dan de afvalbak. De tomaten zijn zeker nog geschikt voor een lekker soepje of sausje. Wie verlost ons van deze rode rakkers?"

Iedereen die zin heeft kan komende donderdag tussen acht en tien uur 's ochtends langskomen voor een voorraadje.