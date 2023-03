112-nieuws: vliegtuig in de problemen • auto tegen vangrail op A2

00.56

In Oss is gisteravond laat weer een auto in vlammen opgegaan. Dit is is al de derde autobrand in Oss in een week tijd. Dit keer ging het om een auto aan de Pater Bleijsstraat. Het vuur werd rond elf uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de kleine Peugeot al in lichterlaaie. Die was niet meer te redden. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.