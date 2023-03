Man beschuldigd van moord na fatale brand in woonwagen

De 47-jarige verdachte van brandstichting in een woonwagen in Bergen op Zoom, wordt beschuldigd van moord en twee pogingen tot moord. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie aan BN DeStem.

De brand brak zondag aan het begin van de avond uit aan de Calandweg. Woensdag bezweek een van de slachtoffers, een 73-jarige vrouw uit de Brabantse plaats, aan haar verwondingen. Twee andere slachtoffers raakten gewond door de brand.

De verdachte, die zelf ook gewond was geraakt, werd zondag al opgepakt. Volgens BN DeStem is de gearresteerde man de ex van de woonwagenbewoonster. Zij is gewond geraakt. De woensdag overleden vrouw zou de moeder zijn van de woonwagenbewoonster.

Man voorgeleid

De politie meldde eerder dat de verdachte de slachtoffers kende. Het OM doet hier verder geen uitspraken over. De man is inmiddels voorgeleid. De rechter-commissaris heeft besloten dat hij twee weken langer vast blijft zitten.