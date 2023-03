112-nieuws: bestelbus in sloot na botsing • gewonden na botsing

14.00

Een 39-jarige vrouw uit Rucphen is aangehouden in een groot internationaal onderzoek naar ondergronds bankieren en handel in cocaïne. Dit is vrijdagmiddag bekendgemaakt. In totaal werden dinsdag en woensdag door de politie Oost-Nederland en de FIOD, in nauwe samenwerking met internationale partners, zeven verdachten aangehouden. Dit gebeurde in Nederland en Spanje. De mannen en vrouwen worden allemaal verdacht van witwassen en/of de handel in harddrugs.