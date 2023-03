Overlijden Thijs Slegers 'hard binnengekomen' bij trainer en spelers PSV

Ook PSV-trainer Ruud van Nistelrooij was geschokt door het overlijden van perschef Thijs Slegers. Ook bij de spelers kwam het nieuws hard binnen. “Zijn overlijden komt hard binnen”, zei hij vrijdag tijdens het wekelijkse persmoment.

“We hebben eerder het nieuws te horen gekregen dat hij niet meer te behandelen is. Dan weet je wat er gaat. Maar het is heel verdrietig. We hebben hem geholpen en bijgedragen aan zijn boodschap. Dat is inspirerend geweest. Dat hij er nu niet meer is, is de harde waarheid."

De trainer heeft de perschef van dichtbij meegemaakt en vond hem een fijne collega. “Ik heb hem goed leren kennen. Als mens stak hij geweldig in elkaar. Hij had een pittig karakter, maar bovenal wordt hij geliefd door iedereen.”