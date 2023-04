De boevenbank denkt met je mee

Een nieuwe column van misdaadverslaggever Willem-Jan Joachems. Wil je de column eerder lezen? Abonneer je dan op de Misdaadnieuwsbrief van Omroep Brabant.

Criminelen willen natuurlijk bakken met geld verdienen. Het liefst zo gemakkelijk mogelijk en zonder dat het opvalt. Dat soort lucratieve criminaliteit zien we al heel lang in Brabant. De miljoenen aan coke en pillen vliegen ons om de oren. Met de juiste kennis en contacten kun je prima rondkomen, zeker als je niet gepakt wordt. En opvallen doen de meeste boeven ook niet. Zie daar de criminele constructie.

Maar je winst, wat doe je daarmee? Verstoppen, bijvoorbeeld. Soms vindt de politie een verborgen ruimte in een auto. In 2020 vond de politie een opslagplaats met miljoenen in Eindhoven. Onlangs werd er een Bosschenaar opgepakt die wat te maken zou hebben gehad met iemand die 475.000 euro op Schiphol had verstopt. Het geld zat gewoon in zijn koffer. Boeven sjouwen er letterlijk mee rond.

Niet al het misdaadgeld gaat op die manier de wereld rond. Een drugskartel stuur je als crimineel geen koffers met geld, lijkt me. Er moet dus een systeem achter zulke geldstromen zitten. Een groot internationaal netwerk van banken. Zoiets. Zo'n structuur zagen we deze week op diverse plekken in beeld komen. In een van die zaken leidde het spoor naar een man en vrouw in Rucphen. Ze zouden wat te maken hebben met een ondergrondse bank die maandelijks miljoenen aan misdaadgeld omzette.

Die euro’s kwamen uit de cocaïnehandel. Door het hele land volgden arrestaties. De politie in Nice en Marseille hielp zelfs mee. Dat geeft nog maar eens aan hoe grensoverschrijdend deze vorm van criminaliteit is. En ook geen verrassing: dit netwerk kwam in beeld dankzij het kraken van berichten in cryptotelefoons.

In een andere soortgelijke zaak die in het nieuws kwam rolde de politie een ondergrondse bank in het centrum van Rotterdam op. Gewoon in een geldwisselkantoor met telmachines, ordners vol papieren en nota’s. Ze zouden misdaadgeld uit de coke-handel hebben verplaatst via Suriname. Dan zit je toch al heel dicht op de coca-plantages in de Amazone.

Geld over de aarde verschuiven, zonder dat iemand het ziet. Dat is in ieder geval slim. Verplaatsen is een geschikte truc om minder op te vallen. Opvallen doet het overigens wel, blijkt uit dat rechercheonderzoek in Rotterdam. Miljoenen aan misdaadgeld belandden in de aankoop van huizen, flats en kantoren. Onroerend goed dus. Tja, je kunt niet alles verplaatsen naar een tropisch eiland. Er zijn altijd mensen die direct willen profiteren. Het moet ook niet te ingewikkeld worden met dat witwassen.

Trouwens, het idee dat witwassen altijd geniepig en kleinschalig gebeurt via vage kapperszaken, cadeauwinkeltjes en restaurants lijkt toch wat achterhaald. Misschien begint witwassen inderdaad wel in het klein. Maar als je omzet in de miljoenen loopt kun je niet alles in één winkel steken. Dat valt op natuurlijk, zo’n mega-omzet als er geen kip binnen komt.

Die ondergrondse banken zijn er misschien al langer dan we allemaal denken. Vroeger hoorde je er weinig over, maar door al die gehackte cryptotelefoons is dat veranderd. Wie weet hoe lang die illegale banken al bestaan, en hoeveel Brabantse klanten ze wel niet hebben. Er is echter wel een groot verschil met de bovenwereld: de illegale banken geven klanten geen garantie. Dat je je geld ooit terugziet is geen zekerheidje. En dat kan mensen dan weer in de problemen brengen. Maar ja, ook dat is ook het bedrijfsrisico van de crimineel.