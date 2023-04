112-nieuws: overval Poolse supermarkt • auto botst tegen tractor

09.55

Een automobilist is vanochtend rond kwart voor negen met zijn auto tegen een gevel gereden in de John F. Kennedylaan in Breda. De bestuurder werd later door de politie aangehouden. De auto en de gevel zijn zwaar beschadigd. De auto is door een berger getakeld. Vanwege de schade aan de gevel is de gemeente op de hoogte gebracht. Hoe de bestuurder de controle over het stuur kon verliezen, wordt onderzocht.