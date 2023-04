Kinderen broeden dino-eieren uit met kussens en dekens

'Neem kussens en dekens mee, want we hebben hulp nodig bij het uitbroeden van dino-eieren.' Deze opvallende oproep zorgde zaterdagmiddag voor een hoop blije koppies in het Boxtelse Oertijdmuseum. Op de grond, tussen de levensgrote dinobeelden, mochten de jonge bezoekers de zogenaamde eieren warmhouden. "Ik denk dat er een hele grote dino uitkomt!" aldus de 3-jarige Vinz.

Aan de hand van zijn opa en oma loopt Vinz nietsvermoedend de kas vol dinobeelden en -skeletten binnen. Verstopt onder een hoopje kussens en dekens liggen een stel nagemaakte dino-eieren.

"Ik denk dat er een T-Rex in zit!"

"Wil je meehelpen met het uitbroeden van de eieren?," vraagt conservator Maarten de Rijke hem. "Ze moeten goed warm worden gehouden." Dat laat Vinz zich geen twee keer zeggen. Vol spanning gaat hij met een dekentje over zich heen op de eieren zitten. Al snel krijgt hij gezelschap van twee Vlaamse broertjes, Siebe en Bram. "Ik denk dat er een T-Rex in zit!", roept de 4-jarige Bram enthousiast.

"Misschien kunnen we de eieren bij mij in bed leggen! Dan ga ik bij jullie in het grote bed."

De opa en oma van Vinz, Caroline en Ben Zuidmeer uit Boxtel, worden door hun kleinzoon Opa en Oma Dino genoemd. "Hij ziet hier in Boxtel overal dino's", lacht Caroline. Samen met zijn opa en oma kijkt Vinz nog eens bij de eieren. "Hoe lang moeten we nog broeden Vinz?", vraagt oma Dino. "Dat weet ik niet," zegt Vinz. "Misschien kunnen we de eieren bij mij in bed leggen! Dan ga ik bij jullie in het grote bed."

"Dat is geen leuk grapje!"

Als de 6-jarige Eva uit Best hoort dat het geen echte eieren zijn, maar nepperds, is ze heel even van haar stuk gebracht. "Nou! Dat is geen leuk grapje", zegt ze met een beteuterd gezicht. Vlak daarna moet ze er toch wel om lachen. "Dit zijn geen eieren. Ik denk dat het stenen zijn." Maar hoelang zou het nu echt duren als wij mensen een dino-ei zouden uitbroeden? "Nou, broeden op dinosauruseieren heeft weinig zin, want ze zijn allang dood," zegt Maarten de Rijke lachend. "Ik zou het dus niet aanraden. Da's een beetje tijdverspilling."