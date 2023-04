Ralf hoopt na lymfeklierkanker op rentree in voetbal: 'In Japan afsluiten'

Ralf Seuntjens blijft hopen op een rentree in het betaalde voetbal. Bij de Bredase spits van het Japanse Imabari werd in mei 2022 lymfeklierkanker ontdekt. Daarop moest hij stoppen met voetballen en brak voor hem een zware tijd aan. Maar eind januari werd hij kankervrij verklaard en sindsdien werkt hij bij Sparta Rotterdam aan zijn conditie.

"Op het moment gaat het goed", vertelde Ralf zondagmiddag in het radioprogramma 'De Zuidtribune' op Omroep Brabant. "Binnenkort heb ik weer een controle, dat is weer even een spannend dagje. Ik hoop dat ik daarna weer vooruit kan." Hij heeft in ieder geval nergens last meer van. "Mijn conditie is nog wel ver beneden peil, maar ik kan weer aan de toekomst denken."

Dat was in de periode dat er lymfeklierkanker bij hem werd ontdekt wel anders. Hij werd toen verscheurd door twijfel. "Ja, dat is het woord dat dan voortdurend door je hoofd spookt. Je hebt momenten waarop je 's avonds in bed verzucht: als het maar goed komt... Vooral in de beginfase, waarin alles nog onzeker is en als er biopten worden afgenomen. Dat ze niet weten waar het heen gaat. En bij die tussenevaluaties, als alles niet helemaal goed blijkt te zijn."

Bij zijn eerste scan was er namelijk nog activiteit te zien en ook bij de tweede scan was dit het geval. "Vervolgens wilden de artsen daarna nog een scan maken en daarop was het plekje gekrompen was de activiteit weg. Toen was ik zo blij! Maar richting het eerstvolgende controlemoment hoop je maar dat de kanker nog steeds weg is."