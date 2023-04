Brengt wetswijziging duidelijkheid in bijna 50 jaar oude vermissingszaak?

Er lijkt toch een kleine opening te komen voor een vermissingszaak van 49 jaar geleden. Een kamerlid zet zich in om toch nog een nieuwe zoektocht mogelijk te maken naar de verdwenen Piet Hölskens en Hans Martens uit Asten. Broer Jan Hölskens blijft hopen dat ze teruggevonden worden. "Ook na bijna 50 jaar."

Piet en Hans verdwenen in maart 1974 nadat ze in een kroeg in Deurne wat hadden gedronken. Daarna stapten ze in een rode Fiat 850 coupé en reden weg. Ze kwamen nooit meer terug. In 2017 kreeg de politie informatie dat ze zouden zijn vermoord, omdat Hans een geheime relatie had met een getrouwde vrouw. Omdat Piet erbij was als getuige, zou hij ook zijn vermoord. De twee zouden mogelijk in de plas De Brink in Liessel gedumpt.

Kamerlid Mark Strolenberg voor de VVD zet zich in voor de zaak. Hij gaat komende week Kamervragen stellen om de wetgeving aan te passen voor een nieuwe zoektocht. Nu is het nog zo dat alleen beroepsduikers zulke zoektochten op de bodem van de plas mogen uitvoeren. Strolenberg wil dat de wet wordt aangepast, zodat ook sportduikers of vrijwillige duikers ingezet kunnen worden om vermiste personen te vinden.