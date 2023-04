Marechaussee filmt stiekem vrouwen onder de douche: 100 uur taakstraf

Een man uit Kaatsheuvel heeft een taakstraf van 100 uur gekregen, omdat hij in het geniep vrouwen heeft gefilmd in een douche- en kleedruimte van de Koninklijke Marechaussee in Den Bosch. Hij werkte toen zelf ook bij de marechaussee, nu niet meer.

Volgens de militaire rechtbank in Arnhem heeft hij zijn functie als opsporingsambtenaar misbruikt. Hij heeft de privacy van vrouwen geschonden. Ook werd het hem kwalijk genomen dat het erop lijkt dat hij op doordachte wijze heeft gehandeld. De bijna 45-jarige man heeft bekend dat hij vrouwen in het geheim heeft gefilmd. Camera in bol opgevouwen sokken

Uit onderzoek bleek dat de man van januari 2021 tot februari vorig jaar zijn camera heeft gericht op de douche- en kleedruimte van een gebouw van de staf van de Koninklijke Marechaussee aan het Hervenplein in Den Bosch. Eén vrouw heeft aangifte gedaan, zij had de camera gevonden in een bol opgevouwen sokken. De man richtte zich speciaal op haar, maar volgens de officier van justitie én de rechtbank zijn er meer vrouwen ongevraagd gefilmd. Ze vinden het onacceptabel dat de beelden zijn opgenomen in een ruimte waar iemand zich juist veilig en niet bekeken moet voelen. Voorwaardelijke celstraf

De rechtbank legde de man uit Kaatsheuvel behalve de taakstraf een voorwaardelijke gevangenisstraf op van een maand. Mocht hij de komende drie jaar zijn boekje weer te buiten gaan, dan moet hij de cel in. Tijdens deze periode moet hij behandeld worden en zich bij de reclassering melden. Ook mag hij geen contact leggen met de vrouw die aangifte deed en moet hij haar een schadevergoeding van 750 euro betalen. Zij heeft veel last gehad van de filmopnamen.