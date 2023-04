Man die met 123 kilometer per uur een fietser doodreed: 'Ik wil naar huis'

Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: Toby de Kort/SQ Vision. Foto: SQ Vision. Volgende Vorige 1/3 Foto: Toby de Kort/SQ Vision.

De man die in december een fietser (61) doodreed en een fietsster (72) zwaar verwondde in Tilburg, zat dinsdagmiddag snikkend in de rechtszaal in Breda. Hij had spijt van het enorme ongeluk, maar wilde zo snel mogelijk naar huis om daar te kunnen herstellen van het trauma dat hij opliep door het ongeluk de Ringbaan-Oost.

Daar, zo schetste een van de twee officieren van justitie, ging het vorig jaar gruwelijk mis. Heuritis M.S. (37) reed met 123 kilometer per uur langs een rij wachtende auto’s, die voor het rode licht stonden. Aan de overkant van de kruising schepte hij de fietsster die zwaargewond raakte. Daarna begon zijn auto te tollen, botste hij tegen een hoekhuis en raakte hij een andere fietser. Die overleed daar.

"Ik stap ook nooit meer in de auto."

Tijdens de eerste tussentijdse zitting sinds het ongeluk nam Heuritis M.S. uitgebreid het woord. Hij wil zo snel mogelijk naar huis. Het leven in de gevangenis is voor hem niet te doen, zo vertelde hij. Sinds het ongeluk heeft hij last van flashbacks, hartkloppingen en paniekaanvallen, vertelde M.S. aan de rechters. In de gevangenissen van Vught en Middelburg is hij meerdere keren overgeplaatst, omdat hij met zijn klachten op geen enkele afdeling kan aarden. “Het ongeluk heeft veel indruk op mij gemaakt”, zegt hij. “Ik stap ook nooit meer in de auto. Ik wil mijn rechtszaak thuis afwachten en daar mijn klachten verwerken.”

“Ik hield me goed aan de regels, maar ik moest een pc ophalen."

De rechter ging echter mee in het betoog van de officier van justitie. De rechtsorde zou te veel geschokt zijn, als M.S. nu wordt vrijgelaten, oordeelde de rechtbank. Bovendien heeft M.S. al vaker gezegd dat hij niet meer zou rijden, maar toch kroop hij telkens weer achter het stuur. Zo ook nadat hij in juli met een slok op op de Spoorlaan in Tilburg een agent van zijn sokken reed. Hij werd aangehouden met lachgas in zijn auto. Tijdens zijn vluchtpoging reed hij over een politiefiets. Het was al de derde keer dat hij werd betrapt op rijden zonder rijbewijs. En tóch stapte Heuritis M.S. op 21 december vorig jaar weer in de auto. “Ik hield me goed aan de regels, maar ik moest een pc ophalen, anders zouden de gegevens worden verwijderd. Daarom heb ik toch een klein risico genomen om te gaan rijden", beweert M.S. "Maar dat draaide uit op een groot ongeluk.”

“U hebt zich zo misdragen dat wij u niet willen vrijlaten."

De verdachte verklaarde dat hij veel moet huilen om het leed dat hij anderen heeft aangedaan. "Ik bid elke dag voor ze", zei hij. Ook wil de Tilburger alle schade betalen. De rechtbank wilde nu nog niet ingaan op het verhaal van M.S. Maar de officier van justitie nam al wel een voorschot: “U hebt zich zo misdragen dat wij u niet willen vrijlaten. Doodslag en een poging tot doodslag, dan krijgen wij het niet uitgelegd dat u de cel uit zou mogen.” De officier somde op wat M.S. op zijn geweten heeft. “U had geen rijbewijs en reed roekeloos met 123 kilometer per uur door rood. U had al eerder gezegd dat u niet meer zou gaan rijden. U had drugs gebruikt en u had geen bril op of lenzen in, terwijl u weet dat u sterk verminderd zicht hebt.”

“U hebt nu last van een situatie die u zelf hebt veroorzaakt.”