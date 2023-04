Legale wietkweker creëerde al 42 smaken, maar verkocht nog geen gram

Al 42 smaken wiet heeft de eerste legale cannabisteler, Fyta uit Waalwijk, op de plank liggen. Maar op grote schaal produceren voor coffeeshops in Breda en Tilburg? Dat mag voorlopig nog niet van de overheid. In de tussentijd kost elke maand uitstel het bedrijf zo'n 4,5 ton, zegt directeur Fred van de Wiel. "Daarom gaan we een schadevergoeding eisen bij de overheid."

Fyta is een van de tien bedrijven die na loting gecontroleerd en gereguleerd cannabis mogen leveren aan coffeeshops. Daaronder vallen ook wietshops in Breda en Tilburg. Fyta is het eerste bedrijf dat al is begonnen met telen. Andere telers hebben problemen met het krijgen van een bankrekening.

De overheid startte in 2020 met een wietexperiment. Deze proef met een gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. De nieuwe keten moet een einde maken aan het huidige gedoogbeleid. Al tientallen jaren mogen coffeeshops wel wiet verkopen, maar eigenlijk niet inkopen. Dat zorgt voor veel onduidelijkheid waarbij de grenzen van de wet worden opgezocht.

Al sinds maart vorig jaar is Fyta klaar voor de wietproef volgens Fred van de Wiel. "Ik heb hier een bedrijf van 27 miljoen euro dat aan alle regels voldoet en dat kwalitatief fantastische cannabis kan produceren. Maar de rem staat erop. Dat is enorm frustrerend."

Omdat leveren nog niet mag, is Fyta vooralsnog aan het testen en onderzoeken. "We hebben al 42 smaken wiet gemaakt, want tegenwoordig gaat het niet alleen meer om het THC-gehalte van de cannabis, maar vooral om de beleving en de smaak. Zoals citrus of sinaasappel."

In het pand zitten 43 klimaatcellen, waar wiet wordt geteeld. "Op die manier doen we alles om besmetting van buitenaf te voorkomen", zegt Van de Wiel. "Wij leveren wiet waar geen chemische middelen of pesticides op zitten."

Die eerste legale cannabisfabriek staat op een industrieterrein in Waalwijk. Aan de buitenkant is dat nauwelijks zichtbaar. Al verraden bewakingscamera's, hoge hekken en elektronische detectie- en beveiligingssystemen dat er iets bijzonders aan de hand is.

De wachtkamer, waar Fyta nu in zit, levert volgens Van de Wiel veel stress op. "Elke maand kost het Fyta tussen de vier en vijf ton. We gaan daarom een schadevergoeding eisen bij de overheid", zegt de directeur. "Maar ik ga ervan uit dat we op 1 oktober kunnen beginnen met het leveren aan de coffeeshops in Breda en Tilburg. Dan moeten we wel in juni of juli beginnen met het op grote schaal kweken. Want voor de wiet helemaal klaar is voor consumptie, duurt dat wel drie maanden."

In de tussentijd kan Van de Wiel niets anders dan trots zijn op wat hij en zijn 50 collega's bij Fyta voor elkaar hebben gekregen. "Al is het erg frustrerend dat we nu nog minimaal tot oktober moeten wachten, omdat er volgens de regels van de overheid eerst nog twee andere aanbieders van legale cannabis moeten zijn.

