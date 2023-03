Wietkwekers willen in de race blijven voor coffeeshopproef

Twee West-Brabantse bedrijven wilden legaal wiet gaan kweken. Maar ze waren nergens welkom om een kas te bouwen. Daarom vielen ze af in de landelijke race want je moet toch ergens een plek hebben voor je plantjes. De wietbedrijven blijven via de rechter proberen of ze een ticket kunnen bemachtigen voor de proef.

De pogingen lijken kansloos. Alle plekken voor de wietproef zijn vergeven. Landelijk doen tien telers mee. Ze zijn druk bezig met voorbereidingen. Het project zit 'vol'.

Proces

Toch staat de deur nog een beetje open. Zolang die proef niet is gestart, is er een wachtlijst met bedrijven. Twee West-Brabantse wietbedrijven proberen alsnog op die lijst te komen. Ze spanden een proces aan tegen de ministers voor Medische Zorg en Justitie en Veiligheid die over de wietproef gaan. Donderdag diende het in Breda.

Het bekendste wietbedrijf dat buiten de boot viel is Project C. uit Breda. Voor het bedrijf leek de weg vrij in Etten-Leur. Aan het Lochtsepad was de wietkwekerij gepland. “Er was een bestemmingsplan voor een teeltbedrijf. Dan doet het er niet toe of er bramen worden geteeld of cannabis”, zei advocaat Peter Schouten. “Het gaat om grote financiële belangen bij de wietproef.”

'Dolk in de rug'

Etten-Leur was op weg naar een legale kwekerij. En toen ineens stak de burgemeester daar een stokje voor. Volgens Project C. kwam dat door vage gevoelens van onveiligheid bij de inwoners en een politierapport en zijn ze te makkelijk aan de kant gezet.

“We deden alles in de openheid. Maar kregen een dolk in de rug door achterkamertjespolitiek", zei huisarts Ronald Roothans van Project C. Peter Schouten vindt ook dat de gemeente onvoldoende heeft uitgelegd wat nu het bezwaar was.

'Stress'

Het andere bedrijf dat alsnog op de wachtlijst wil is Outernet in Oosterhout. Dat had een kas aan de Liesboslaan in Breda op het oog. Daar trok de terreineigenaar de stekker eruit. De advocaat vertelde donderdag dat de wietondernemer stond te trappelen. "Hij had het gewoon heel graag gewild. Er is imagoschade en meneer heeft heel veel stress ervan gehad."

De Bredase rechtbank kijkt nu naar de bezwaren van Project C en Outernet. Dan gaat het bijvoorbeeld om hoe de gemeente Etten-Leur negatief advies uitbracht aan de ministeries in Den Haag. Als dat advies rammelde moeten de gemeenten of ministeries misschien hun huiswerk opnieuw doen.

De wiettelers lijken aan te sturen op een plek in de wachtkamer, in de hoop dat er andere bedrijven afvallen. Op 11 mei volgt een beslissing van de bestuursrechter in Breda.

Wietproef

De proef met legale wiet moet een einde maken aan tientallen jaren onduidelijkheid rond coffeeshops. Die coffeeshops mogen wel wiet verkopen maar eigenlijk niet inkopen.

Het lijkt er steeds meer op dat er Brabant de primeur krijgt. Een van de tien geselecteerde bedrijven is al klaar voor de wietleveranties. Het gaat om Fyta in Waalwijk. Dat bedrijf kan Bredase en Tilburgse coffeeshops gaan bevoorraden vanaf eind dit jaar.

