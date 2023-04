Resultaat telt voor PSV na bereiken finale: ‘We gaan dit niet terugkijken’

De halve finale tegen Spakenburg verliep voor PSV moeilijker dan gedacht. Maar uiteindelijk staat de ploeg voor het tweede jaar op rij in de finale van de KNVB Beker. Joey Veerman en Ruud van Nistelrooij gingen dan ook niet te diep in op het spel van de Eindhovenaren.

Het was een moeizame 1-2 overwinning voor PSV. De ploeg speelde zeer matig, maar na afloop was er toch genoeg vreugde bij Joey Veerman en Ruud van Nistelrooij. “Het ging vandaag maar om één ding en dat was het bereiken van de finale”, zei de trainer na afloop. "Als we hier hadden verloren was het de grootste blamage ooit geweest. Dat spookt toch een keer door je hoofd. Maar de jongens hebben het fantastisch gedaan.”

"Dat was de mooiste dag van mijn carrière."

Daarmee doelde Van Nistelrooij logischerwijs niet op het spel, maar puur op het resultaat. “En dat is het enige dat telt”, was hij duidelijk. Bij Joey Veerman gingen de gedachten snel terug naar de bekerfinale vorig jaar. “Dat was de mooiste dag van mijn carrière. Nu mogen we weer lekker op zondagmiddag naar De Kuip. Het zonnetje schijnt daar altijd tijdens de bekerfinale, dus dat is sowieso al iets positiefs”, zei de Volendammer grappend.

"Anders ga je alles onnodig kapot analyseren."