Vaker overlast op schoolplein in Prinsenbeek waar man werd neergestoken

Buurtbewoners hebben dinsdagavond weinig meegekregen van de steekpartij in de Vaandelstraat in Prinsenbeek, waarvoor nog dezelfde avond een jongen van 15 uit Breda werd aangehouden. Een en ander gebeurde op of in de buurt van het schoolplein van basisschool De Griffioen in Prinsenbeek. Een plein waar jongeren volgens omwonenden vaak voor overlast zorgen.

"Ik zag een meneer op straat liggen", vertelt een bewoonster over wat ze heeft meegekregen van de steekpartij. Maar wat er is gebeurd, weet ze niet. "Dat horen we later wel, dacht ik." Ze is geschrokken, maar onveilig voelt ze zich niet. "Je verwacht het niet hier. Zoiets gebeurt in de stad, niet in een dorp." De steekpartij gebeurde dinsdagavond rond half acht. Een man werd gewond gevonden op de Vaandelstraat, ter hoogte van de kruising met het Tournooiveld, vertellen buurtbewoners. Wie het slachtoffer is, weten ze niet.

"Vaak opgeschoten lummels met brommers op schoolplein. Ook vechtpartijen."

Waar de ene bewoner het heeft over 'een rustige buurt', zeggen anderen dat er op het schoolplein vrijwel altijd jongeren rondhangen. Ook 's avonds. "Opgeschoten lummels met brommers", vertelt een man die aan het schoolplein woont. Hij heeft het over een hoop lawaai en overlast. Ballen tegen ramen en deuren. Overal blikjes, lege flessen en zelf lege kratten bier die worden achtergelaten. Ook wordt er volgens hem geregeld gevochten. "Een paar keer in de week", zegt hij.

"Kinderen waren op het schoolplein aan het vervelen, sigaretjes aan het roken."

Een vrouw die recht tegenover het plein woont, heeft het ook over jongens met brommers op het plein. "Ik kom 's avonds niet buiten", zegt ze. Maar ook zij heeft niks gezien van de steekpartij. Kinderen waren volgens haar op het schoolplein 'wat aan het vervelen, sigaretjes aan het roken'. "Eén liep er huilend weg. Ik dacht dan ook dat er iets was met de kinderen onderling. Later hoorde ik van de steekpartij toen agenten bij ons aan de deur stonden om te vragen of we iets hadden gezien." Volgens de politie was het slachtoffer van de steekpartij aanspreekbaar toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht. De jonge verdachte werd dinsdagavond naar het cellencomplex gebracht om een verklaring af te leggen. Woensdagochtend vroeg kon de politie nog niet meer zeggen over de zaak. LEES OOK: Tiener (15) steekt man neer op schoolplein in Prinsenbeek