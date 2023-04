Tiener (15) stak man neer op schoolplein tijdens 'uitpraten' van ruzie

De 35-jarige man uit Breda die dinsdagavond werd neergestoken op een schoolplein door een 15-jarige jongen, was daar om een ruzie uit te praten. Dat meldt de politie. De man en de jongen wilde hun ruzie op 'een algemene locatie' uitpraten, maar dat liep dus uit de hand. De steekpartij gebeurde op het plein van basisschool De Griffioen in Prinsenbeek.

Even voor half acht kreeg de politie de melding van een steekpartij op het plein aan de Vaandelstraat. Daar vonden ze de gewonde man. Hij is later door ambulancepersoneel behandeld.

Volgens de politie ging er vermoedelijk dus een ruzie aan vooraf. Daarbij zou ook de 15-jarige zoon van de neergestoken man betrokken zijn geweest. Waar de ruzie over ging, is niet bekend. Ook is onduidelijk wat de link is tussen de twee tieners.

Op het moment van de steekpartij, waren er meerdere kinderen en jongeren op het schoolplein. De politie benadrukt dat zij er verder niks mee te maken hebben. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Eerder was al bekend dat de 15-jarige verdachte is meegenomen voor verhoor. Net als het slachtoffer komt hij uit Breda.

Buurtbewoners zeggen vaker overlast te hebben van jongeren op het schoolplein. Ze zouden met hun brommers veel lawaai veroorzaken en lege blikjes, flessen en kratten bier achterlaten. Ook zou er vaker gevochten worden. "Een paar keer per week", vertelde een man die aan het plein woont.