112-nieuws: drukste spits van het jaar • auto vast naast spoor

18.01

Door drukte vanwege de start van het paasweekend en het slechte weer is de avondspits van vanmiddag de drukste spits van het jaar in Nederland. Het was vooral druk rond Rotterdam, maar ook op wegen in Brabant was het met 400 kilometer druk.

Op dit moment is het enkel nog druk op de A2 voorbij Boxtel. Dat komt door een ongeval op de A2 richting Utrecht. Na Boxtel is de rechterrijstrook dicht en staat verkeer in de file. Die file is op dit moment bijna 20 kilometer lang.