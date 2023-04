Parkeerproblemen verpesten Paaspop voor Sligroklanten: 'We gaan naar huis!'

Grote teleurstelling en boosheid bij tienduizenden klanten van horecagroothandel Sligro, die donderdag een feestje zouden vieren op het Paaspopterrein in Schijndel. Op sociale media klaagden veel mensen dat het festivalterrein erg moeilijk bereikbaar was. Bezoekers stonden uren in de file en diverse feestvierders besloten uiteindelijk om te draaien.

Een van hen was Esmeralda. Zij liet om halfnegen 's avonds weten dat ze op dat moment al 2,5 uur in de file stond voor parkeerplaats P1. Uiteindelijk gaf ze er de brui aan, nog altijd vierhonderd meter verwijderd van de parkeerplaats. "Laat maar, we gaan naar huis. Auto's staan vast in de modder en nog geen uitzicht op een plek. Wat een teleurstelling! Ik was sinds vier uur 's middags onderweg naar Paaspop. Geen fijn feestje voor Sligro."

"Wat een kansloze bedoening."

Ook Rose stond te kijken van alle parkeerproblemen. "Het is zo slecht georganiseerd!", verzuchtte ze op Twitter. "We staan al een uur vast en Merol begint over dertig minuten..." Rob sprak van een aanfluiting. "Na anderhalf uur file ben ik omgedraaid." Veerle had het over een 'kansloze bedoening'. "Ik heb twee uur in de rij gestaan om te parkeren om vervolgens weggestuurd te worden. Dat kost je dan een fortuin aan inkopen. Bedankt dat ons bedrijfsuitje zo in het water is gevallen." Miranda besloot na drie uur wachten om op een parkeerplaats te komen om te draaien en terug naar Maastricht te rijden.

"De parkeerplaats was verdronken."

Twan had mazzel op de heenweg. Hij had toen geen file. Maar het wegkomen was een drama. "Eerst zelf vast in de modder en bij de uitgang van het parkeerterrein stond een andere auto vast in de modder. Dus moesten we wachten tot de uitgang vrij was. Hier kan Sligro niets aan doen. Maar ik vind het wel slecht van de Paaspop-organisatie." Hij krijgt bijval van Peter. "Het was niet te doen", verzuchtte hij. "De parkeerplaats was verdronken. Geen organisatie aanwezig en wegzakkende auto's. Waardeloos en gevaarlijk zo. Ik begrijp niet hoe dit kan qua vergunning en veiligheidsplan. Gelukkig ben ik net ontsnapt uit de fuik."

"Alles was de moeite waard!"

Een positievere reactie kwam van Gabriélle. "Ik deed er 2,5 uur over om er te komen, vier uur om weer thuis te komen, was verkleumd door de regen, stond tot mijn enkels in de blubber, zat vast met de auto in het weiland waar je moest parkeren, ging vervolgens languit toen we de auto moesten aanduwen maar alles was de moeite waard", meldde zij. "Echt een bijzonder leuk festival!" Volgens de organisatie waren de problemen van donderdagavond te wijten aan de ongelukkige combinatie van de drukste spits van het jaar en de onophoudelijke hevige regenval. Een woordvoerder laat in het BD weten dat vanaf vier uur 's middags alle zeilen zijn bijgezet. Onder meer op de route en op de parkeerplaats. Er zou maximaal zijn opgeschaald om de verkeersstroom zo goed mogelijk op gang te houden. Een tiental boeren hielp om de vastgelopen auto’s vlot te trekken. De organisatie baalt enorm van de situatie en bood excuses aan. "Ook wij hadden het ontzettend graag anders gezien.” Deze vrijdag begint Paaspop officieel, met optredens van onder meer Triggerfinger, Di-Rect en Flemming.

