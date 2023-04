Boer Anton haalde hele nacht auto's uit de modder van Paaspop-parkeerplaats

Volgende Vorige 1/4

Boer Anton houdt de moed er altijd in. Ook als de vele regen zorgt voor een grote chaos op zijn weilanden rond Paaspop in Schijndel. Donderdagavond stonden duizenden mensen vast in de modder en vrijdag zal het niet anders zijn. “Grasland is net een spons en daar kun je niet op rijden”, weet boer Anton.

Z’n telefoon rinkelt onophoudelijk. Boer Anton, die al vijftien jaar zorgt dat mensen kunnen parkeren op de weilanden rond het festival, is niet van z’n stuk te krijgen. “Maandagavond stopt m’n telefoon wel een keer”, lacht hij. “Het wordt ook wel beter weer in het weekend, maar het is vannacht wel een drama geweest. Ik doe dit al vijftien jaar, maar dit is wel de slechtste editie. Ik heb misschien drie kwartier geslapen.” Boer Anton heeft de hele nacht auto’s uit de modder gesleept met zijn tractor. “Om kwart over vier de laatste. Toen was iedereen die weg wilde ook echt van het land. Sommigen hebben een taxi gepakt en komen de auto vandaag wel halen.” LEES OOK: Parkeerproblemen verpesten Paaspop voor Sligroklanten: 'We gaan naar huis!'

Boer Anton is de baas van de parkeervelden.

Anton haalt de schouders op over de klachten. “95 procent van de mensen heeft een mooi festival gehad en weet dat dit kan gebeuren. “We kunnen de weergoden de schuld geven, maar het is wat het is. Het weer kun je niet veranderen. Als boer stop je als het regent, maar dat gaat niet met een festival.” “Een buitenfestival is afhankelijk van het weer. Eens in de vijf, zes jaar heb je een keer een natte editie. Kijk maar naar 7th Sunday vorig jaar. Daar viel 70 millimeter regen. Alternatief is een festival op een industrieterrein, maar daar heb je geen sfeer.” De organisatie gaat niet nog meer rijplaten en houtsnippers laten aanrukken. “Nee, dan gaat een parkeerkaart 100 – 150 euro kosten. Dat wordt veel te gek. Er ligt vanavond al voor 30.000 euro aan rijplaten.” De organisatie van Paaspop roept iedereen op om zoveel mogelijk met de pendelbussen vanaf station Den Bosch te komen. De parkeervelden zijn wel open, maar de organisatie waarschuwt dat parkeren rond het festivalterrein meer tijd kost dan normaal.