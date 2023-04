Bijklussen als chauffeur om de kroeg open te houden: bruine cafés bedreigd

De Troubadour, al meer dan honderd jaar bruin café in Tilburg (foto: Tom van den Oetelaar). Stamgast Erna (r) in haar stamcafé De Troubadour, haar 'tweede thuis' (foto: Tom van den Oetelaar). Volgende Vorige 1/2 De Troubadour, al meer dan honderd jaar bruin café in Tilburg (foto: Tom van den Oetelaar).

Het bruin café is in gevaar. Steeds meer karakteristieke buurtkroegen verdwijnen en dat moet stoppen, zeggen Tilburgse liefhebbers. Daarom moet het bruin café cultureel erfgoed worden, vinden ze. Daarom werd er een actieavond georganiseerd. Voor de stamgasten is hun kroeg vooral een tweede thuis: “Hier ontmoet ik vrienden en word ik gezien en gehoord.”

Als je je een bruin café voorstelt, kan het best zijn dat je buurtkroeg De Troubadour, op de hoek van de Tilburgse Capucijnenstraat uittekent. De muren, de toog, statafels, stoelen en krukken: alles is bruin. En vanzelfsprekend ontbreken het dartbord en het biljart niet. De Troubadour staat bol van de geschiedenis. Vroeger was het een beenhouwerij, vertelt buurthistoricus Gerard Otten. Maar ruim honderd jaar geleden ging de eigenaar, slager van Ham, jenevertjes schenken aan klanten die stonden te wachten: “Op een gegeven moment verkocht hij meer jenever dan vlees. Toen begon hij maar een café.” Voor de huidige eigenaar, Rob Verbunt, trekt het na een paar lastige coronajaren weer aan: “De kunst is om nieuw publiek trekken. En de gasten die hier zitten, ontvangen nieuwe gezichten op een geweldige manier.”

"Mijn man werkt als chauffeur om het café open te houden."

Maar veel uitbaters hebben het lastiger. Xenia Schlangen van Taverne op de Bredaseweg geeft meteen toe dat haar café wordt bedreigd: “Het is gewoon heel lastig. De kosten lopen op en de bezoekers lopen terug. Mijn man werkt als internationaal chauffeur. Hij is vijf tot zes dagen per week van huis om het café open te kunnen houden." Toch gaat Xenia door: “Ik vind het zo leuk om met mensen om te gaan. En ik hoop dat het in de toekomst wat makkelijker gaat worden.” Ook stamgast van De Troubadour Erna van Poppel (59) ziet om haar heen bruine kroegen verdwijnen. Toch heeft ze hoop: “Ik zie hier veel jonge mensen binnenlopen die om zich heen kijken en zeggen: ‘Maar dit is leuk!’ En ze gaan een spelletje doen en een speciaalbiertje drinken.”

"Ik wil geen vrouwtje achter de geraniums worden."