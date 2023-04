Paaspop: modderige schoenen en knallende headliners op eerste avond

Na een modderige start, zijn de bezoekers tevreden over de eerste festivalavond op Paaspop. Met de enorme hoeveelheid aan bands en podia, was er voor ieder wel wat wils. En bij vette concerten horen vette plaatjes. Hier zie je de foto's.

Het slechte weer is je natuurlijk niet ontgaan. Maar desondanks de modder stonden festivalgangers te paaspopelen om te feesten. Waar eerst even de schoentjes gepoetst werden was het daarna drankjes halen en gaan.

De avond werd ingeluid door de Brabantse Flemming waarna Antoon, Di-rect en Limp Bizkit op het Apollo-podium knalden.

Ook op de andere podia waar bijvoorbeeld Disco Snolly Live en La Fuente de toon zetten voor een gezellig start van het festivalseizoen.

De veelal negatieve tweets over het modderdrama op de donderdagavond zijn grotendeels weggeveegd door feestgangers die niet konden wachten om van start te gaan. Toch is het voor sommigen ook even wennen. "Wat een chaos", twittert een Paaspopganger.

Ook lieten mensen hun voorkeuren al klinken . "Triggerfinger blijft waanzinnig goed", twittert Ron Nohlmans. 'Beste #VriMiBo ever met Triggerfinger", haakt een andere twitteraar aan.

Volgens de politie waren er ook geen noemenswaardige opstootjes. "Slechts drie aanhoudingen en twee taxichauffeurs bekeurd voor het niet op orde hebben van rij- en/of rusttijd", laat wijkagent Ger Roumen op twitter weten.

Aan de Houtersedijk is een extra parkeerplaats geopend. Dat laat de PR-man van Paaspop, Ron van Hal, aan MooiSchijndel weten. Deze 'noodoplossing' moet een éénmalig alternatief zijn vanwege de hevige regenval en modder.

