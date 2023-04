Foute namen op oorlogsmonument wekken verbazing: 'Ik had ze zo gevonden'

Frank van Dijk van de Stichting 18 September viel van de ene verbazing in de andere toen hij alle namen onderzocht die op het oorlogsmonument op het Stadhuisplein in Eindhoven staan. "Er staan 22 namen op van Eindhovenaren met een fout oorlogsverleden. Bijna de helft daarvan had ik zonder al te veel moeite gevonden als SS'er of NSB'er. Ik heb me zo vaak afgevraagd hoe dit kan."

Het oorlogsmonument is in 1954 onthuld. "Er stonden toen nog geen namen op. In 2013 heeft de stichting 'Herinner u de namen' bijna 1100 namen op 93 panelen bij het monument laten graveren. Uit mijn onderzoek blijkt dat 43 panelen foute namen bevatten."

"Ik wil geen moreel oordeel vellen. Ik heb alleen de feiten."

Die onterecht genoemde namen zijn niet alleen de namen van Eindhovenaren met een fout oorlogsverleden. "Er staan ook namen tussen van Eindhovenaren die in oorlogstijd zijn omgekomen door een hersenbloeding of auto-ongeluk. Dat zijn geen oorlogsslachtoffers", zegt onderzoeker Frank van Dijk. Hij is twee jaar bezig geweest met de achtergronden van de namen op het monument. "Ik wil geen moreel oordeel vellen. Ik heb alleen de feiten. Dan blijken er 22 namen van foute Eindhovenaren op te staan. Daar komen nog eens 31 namen bij van Eindhovenaren die niet door oorlogsgeweld zijn overleden."

"Er ontbreken 144 namen die wel genoemd moeten worden."

Naast die tientallen namen die onterecht genoemd worden is het omgekeerde ook gebeurd. "Er ontbreken 144 namen die wel genoemd moet worden." Zo ontbreken volgens Van Dijk de namen van 38 Sinti, in het verleden vaak 'zigeuners' genoemd, die omkwamen bij de Eindhovense razzia in 1944." De stichting 18 September heeft nu een lijst met 1200 namen gepubliceerd van namen voor het monument. "Hier staan ook de onterechte namen op en de namen die ontbreken. Ik ga geen moreel oordeel vellen over wat er nu moet gebeuren. Daar gaat de gemeente over. Die is eigenaar van het monument."

"Het is allemaal niet zwart-wit."

Van Dijk heeft een uitgebreid verslag naar de gemeente gestuurd. "Het is nu aan hen. Het is ook allemaal niet zwart-wit. Is een 19-jarige Duitser die naar Eindhoven vluchtte en zich moest aansluiten bij de Wehrmacht een Eindhovens oorlogsslachtoffer?" De vraag waarom er zoveel namen ontbreken of onterecht wel genoemd worden, zal nog lang door het hoofd van Frank van Dijk blijven spoken. "Ik weet niet of daar ooit antwoord op komt. Misschien levert alle publiciteit nu iets op." Bij de Stichting Herinner U De Namen vond de onderzoeker ook geen antwoorden. "Dit zijn tachtigjarigen en hebben geen stukken meer over de besluitvorming van de lijst tien jaar geleden."

"Ik weet hoe ik moet zoeken, zo gaat er een wereld open als je oudnederlandse spelling gebruikt."