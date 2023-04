Enorme handel in zwaar vuurwerk en Brabanders spelen de hoofdrol

De handel in Cobra's neemt enorm toe en Brabanders lijken daar nu een hoofdrol in te spelen. De Telegraaf meldt zaterdag dat de onderwereld steeds vaker gebruik maakt van de explosiekracht van dit zware en illegale vuurwerk, bijvoorbeeld bij plofkraken. Demonstranten en hooligans gebruiken het om agenten mee te bekogelen. Drie Brabanders zijn aangehouden.

Het Openbaar Ministerie doet nu het grootste onderzoek ooit naar de handel in Cobra's. In de zaak Ellesmere zijn 10.000 stuks Cobra 6 en en ander zwaar vuurwerk in beslaggenomen. De drie opgepakte verdachten van 18, 21 en 39 komen uit Veghel, Son en Breugel en Eindhoven. Er worden mogelijk nog meer aanhoudingen verwacht.

Straathandel

"De straathandelaren van dit zware vuurwerk zijn vaak tieners. Ze zijn vaak 14 of jaar oud", legt officier van justitie Karin Broere uit.

"Eerst kopen ze op Telegram vuurwerk voor eigen gebruik. Daarna kopen ze meerdere dozen voor de handel. Ze maken er zo'n vijftig procent winst op. Het zijn geregeld jongeren met een blanco strafblad uit een goed nest. Een deel wordt later een grote jongen in de criminaliteit."

In De Telegraaf maakt Broere zich zorgen over de jeugd die zich op de handel stort. "Die tieners worden zo het zware criminele milieu in gezogen."

Duizenden cobra's

De zaak Ellesmere begon op 13 december toen in Eindhoven een pakket werd afgeleverd met 5400 Cobra's. Het bleek verkeerd bezorgd en het bedrijf belde de politie. Die startte meteen een onderzoek en twee dagen later werd er nog eens een partij van 1100 Cobra's in een Boekelse woonwijk in beslaggenomen. Later werd in Eindhoven nog eens 1500 kilo zwaar vuurwerk ontdekt.

Meerdere keren per week vindt er in Nederland een aanslag op een pand plaats. Ook worden er geregeld in Nederland en Duitsland geldautomaten opgeblazen. In Duitsland waren dat er vorig jaar bijna 500.

Explosieven

De explosieven die door de aanslagplegers bij plofkraken gebruikt worden, zijn bijna altijd gemaakt van flitspoeders uit Cobra's. Waar vroeger criminelen handgranaten bij een pand neerlegden, laten ze nu een zelfgemaakte bom uit illegaal vuurwerk achter.

LEES OOK: 1100 cobra's ontdekt in huis: 24-jarige man opgepakt