Zij stonden aan de wieg van Paaspop: 'Zaagsel op de grond en één podium'

Het zijn de mannen van het eerste uur van Paaspop: Piet van Esch en Peter Roozendaal. Als grondleggers van het festival staan ze nog steeds ieder jaar in de Schijndelse wei met een potje bier en genieten ze van wat zij ooit als eerste op poten hebben gezet. Dat het zo groot zou worden, hadden ze nooit verwacht.

Het is 1979 als Paaspop voor het eerst plaatsvindt, op initiatief van jongerenwerkers in Schijndel. “Zij organiseerden wat festivals in het dorp en wilden wat groters. Dat ging de eerste keer niet goed. We zijn toen met een groep van dertig man daarmee aan de slag gegaan”, vertelt Peter Roozendaal. Die eerste editie, in Manege de Molenheide, was primitief vertelt hij. "Met kleedruimte in een huiskamer, met zaagsel en stro op de grond en een podium met twee lichtmastjes en twee goede bands."

De manege waar die eerste editie plaatsvond (foto: Paaspop).

Ze rekenden op duizend bezoekers maar dat werden er 2.500. "Dat hadden we niet verwacht, we hadden maar één toiletwagen." In de manege bleven ze steken op een bezoekersaantal van maximaal 3.500. Tegenwoordig komen er tienduizenden bezoekers per dag naar het festivalterrein van Paaspop.

"Hebben wij dit voor elkaar gebokst? Zo voelt het telkens weer. Het blijft altijd genieten om hier te zijn, het is een thuisgevoel."

De mannen organiseerden het festival tot de jaren negentig en hebben het werk toen overgedragen aan een nieuwe lichting. Hoe voelen zij zich als ze nu over het gigantische Paaspop-terrein lopen? "Ik voel me apetrots als ik hier rondloop. Wij hebben twaalf jaar gewerkt aan het fundament dat er nu ligt", vertelt Piet. Peter: "Hebben wij hier aan meegewerkt? Hebben wij dit voor elkaar gebokst? Zo voelt het telkens weer. Het blijft altijd genieten om hier te zijn, het is een thuisgevoel."

"Herman Brood zei: 'Doe mij maar een longdrinkglas met jonge jenever en twee vingers 7-Up.'"

Een plek waar de mannen zelf veel aan de bar hebben gezeten, is 't Kiske. Piet: "Daar kwamen de artiesten na afloop bij elkaar en maakten samen muziek. Ik weet nog dat Herman Brood daar aan de bar zat, hij wilde Tequila maar dat hadden we niet. Hij zei: 'doe mij maar een longdrinkglas met jonge jenever en twee vingers 7-Up.' Even later wilde hij er nog eentje, maar dan zonder de 7-Up. Dat glas vonden we later onder de bar terug. Ook hij had z'n limiet."

Piet van Esch in zijn jaren als organisator van Paaspop (foto: Paaspop).