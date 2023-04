Eric zijn telefoon is gejat op Paaspop: 'Ik zie dat hij in Brussel ligt'

Een heerlijk avondje uit bij Paaspop in Schijndel, maar dan blijkt je telefoon ineens foetsie. Het overkwam Eric Hendriks (51) uit Helmond. Hij kon z’n telefoon wel online volgen en zag z’n mobieltje van het Paaspop-terrein in Schijndel vertrekken en eindigen in Brussel. Waar het toestel nog steeds te zien is. Maar hij heeft zijn gestolen iPhone niet terug.

Nog geen drie maanden oud was de iPhone, vertelt hij. “Het wordt zo vaak gezegd, let op dat je niet wordt gerold. Ach dat gebeurt mij niet, denk je dan. Maar het gaat zo snel, ik heb er niks van gemerkt.” Het is dan vrijdagavond half acht, hij staat bij een optreden van Mr. Belt & Wezol in de tent The Silver Warehouse. Zodra hij z’n telefoon mist, kijkt hij via ‘Zoek m’n iPhone’ op de telefoon van z’n vrouw of het toestel nog te volgen is. En jawel, het toestel verblijft op dat moment ook in The Silver Warehouse.

"Ik kon duidelijk zien dat de dader zich met de trein en metro voortbewoog."

“Ik dacht, dan ben ik ‘m vast verloren. Totdat het toestel bewoog richting de uitgang. Toen vreesde ik al dat ie gestolen was.” De Helmonder gaat ook die kant op maar de locatiebenadering is niet zo nauwkeurig dat hij exact weet wie er met zijn telefoon rondloopt. “Uiteindelijk heb ik gezien dat het toestel via Den Bosch naar Breda is gereisd, vervolgens naar Antwerpen en naar Brussel. Ik kon duidelijk zien dat de dader zich met de trein en metro voortbewoog. Ik had geen vervoer op Paaspop, dus kon niet veel meer doen. Ik heb nog een agent aangesproken maar ook hij kon weinig betekenen.”

Eric zag op zijn telefoon hoe de telefoon van Schijndel naar België verdween (foto's: Eric Hendriks).

Eric heeft de telefoon op afstand vergrendeld en ervoor gezorgd dat z’n gegevens veilig zijn. De simkaart is geblokkeerd, net als z’n betaalmogelijkheden. Ook heeft hij aangifte gedaan van de diefstal.

"Wat een gezellig dagje had moeten worden, eindigt in een kater zonder alcohol."