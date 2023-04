Jeffrey Herlings vierde in Zwitserland: 'Ik was niet snel genoeg'

Motorcrosser Jeffrey Herlings uit Oploo is maandag bij de Grand Prix MXGP van Zwitserland als vierde geëindigd. Succes was er wel voor de MX2-rijders Kay de Wolf (Veldhoven) en Roan van de Moosdijk uit Eindhoven. Dit en meer in het nieuwe online programma MX Brabant.

Herlings had in het Zwitserse Frauenfeld graag zijn 101e GP-zege willen boeken, maar hij moest genoegen nemen met een vierde plaats. "Ik was gewoon niet snel genoeg", zei hij na afloop tegen onze verslaggever ter plaatse. Na drie van de negentien GP's is Herlings tweede, met een achterstand van 21 punten op de Spanjaard Jorge Prado. LEES OOK: Roan en Kay willen net als Jeffrey Herlings kampioen motorcross worden