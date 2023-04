Weiland van boer Joris ligt bezaaid met stukjes zonnepaneel na grote brand

Het weiland van melkveehouder Joris Buijs ligt vol met scherven van zonnepanelen en stukjes plastic. Die dwarrelden maandagmiddag neer na de grote brand bij transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur. De 250 koeien vam boer Joris kunnen daardoor voorlopig niet naar buiten.

Waar je ook rondkijkt op het erf van Joris Buijs, overal liggen zwarte deeltjes. Hij pakt er een emmer bij. "Dit is wat we alleen al hier rond de staldeuren hebben opgeraapt." In de emmer zitten restjes van plastic flessen, isolatiemateriaal en stukjes van zonnepanelen.

Maar na een uur draaide de wind en kwam de zwarte rook recht op de stallen van Joris en Anita af. Anita omschrijft: "Het leek wel of er zwarte sneeuw naar beneden dwarrelde. We hebben hals over kop plastic over de voersilo's gelegd zodat die troep niet in het eten van de koeien terecht zou komen. En we hebben de staldeuren meteen afgesloten. Als geluk bij een ongeluk waren onze koeien nog binnen na de winter."

Joris en zijn vrouw Anita hoorden in de ochtend al van de brand bij het transportbedrijf. "Ik kreeg een berichtje van een kameraad," vertelt Joris. "Maar de wind stond gunstig, dus ik hoopte dat we geluk zouden hebben."

Toch zijn er grote zorgen. Want hoe krijgen ze de duizenden deeltjes plastic en zonnepaneel weer uit hun weiland? "We weten echt nog niet hoe we dit schoon moeten maken. We zullen de weilanden moeten gaan inspecteren en moeten uitrapen. Maar die klus is niet zomaar geklaard, dat gaat waarschijnlijk weken duren. Dat kost veel tijd en geld. En tot die tijd moeten de koeien noodgedwongen binnenblijven."

Joris en Anita hebben al eens een soortgelijke situatie meegemaakt. "In 1999 is er hier een straaljager neergestort. Toen zijn vijftig militairen drie dagen lang bezig geweest om de weilanden uit te kammen en schoon te maken. Ik hoop dat we nu hulp zullen gaan krijgen van Axell Logistics, maar we hebben nog niets van het bedrijf gehoord."

Daar komen nog de zorgen bij of de voedselveiligheid door de brand in gevaar is gebracht. Joris legt uit: "Je weet niet wat voor eisen Campina gaat stellen. In het slechtste geval kan het zijn dat ze onze melk straks misschien niet meer af willen nemen."

