Imker Ad zag deze winter vier van zijn tien bijenvolken doodgaan

Bijenhouders slaan alarm. De bijensterfte was afgelopen winter veel groter dan andere jaren. Landelijk wisten 30 tot 40 procent van de volken de winter niet te overleven. “En dat is veel”, zegt Ad van der Heijden van bijenhoudersvereniging Bijerijstad uit de gemeente Meierijstad. “In andere jaren met veel bijensterfte was het zo’n 10 tot 15 procent.”

Dat er zoveel bijen sterven heeft twee oorzaken. Als eerste is dat volgens Van der Heijden de hele lange warme zomer. “Bijen zijn heel erg lang blijven vliegen”, legt de imker uit. “Ze hebben wel veel voedsel verzameld, maar ze hebben zelf niet genoeg gegeten om de winter in te gaan.”

Ad van der Heijden uit Mariaheide is voorzitter van Bijerijstad en zelf al meer dan veertig jaar imker. “Ik ben imker van tien volken. Vier van mijn volken hebben de winter niet overleefd. In andere jaren raakte ik hoogstens één volk. kwijt. Dit is mij nog nooit overkomen.”

De andere oorzaak is de varroatmijt. Deze mijt leeft in de bijenkast. Sinds 1984 heeft Nederland daar last van. “Die bestrijden we wel, maar het is lastig om deze mijt helemaal weg te krijgen”, zegt Ad. “Als de mijt met de bij in de winter in de kast zit, is dat slecht voor de bij. De mijt bijt door het pantser van de bij en zo komen er virussen door die gaatjes. Daar kan de bij niet tegen.”

“Het is in eerste instantie een persoonlijk drama voor de imkers”, vertelt de imker verder. “Het is onze hobby om zo goed mogelijk voor onze beestjes te zorgen.” Maar bijen worden ook gebruikt bij tuinders om de gewassen te bestuiven. “Er zijn nogal wat bestuivingsimkers in Nederland, ook in onze vereniging. Die kunnen nu niet genoeg volken aanleveren om bijvoorbeeld al die aardbeien en paprika’s te bestuiven.