Huis vol wietplanten, baby en vier volwassenen slapen in enige vrije kamer

In een huis aan de Vennenhof in Gastel is een flinke hennepkwekerij ontdekt. Op de bovenste verdieping van het huis stonden bijna alle ruimtes vol met wietplanten. Eén kleine ruimte werd gebruikt als slaapkamer voor vier volwassenen en een baby. De politie denkt dat de mensen daar niet uit vrije wil waren.

De politie ontdekte de kwekerij afgelopen zondag. De vier volwassenen die in het huis aanwezig waren, zijn aangehouden voor onderzoek. Door de gevaarlijke omstandigheden waarin ze daar verbleven, denkt de politie dat er sprake is van mensenhandel of uitbuiting. Tijdens het strafrechtelijk onderzoek van de politie zal ook de afdeling mensenhandel onderzoek doen.