Echtpaar thuis overvallen en bedreigd: 'Het is hier niet meer veilig'

Meerdere overvallers hebben donderdagochtend een echtpaar in huis overvallen aan de Pastoor van Leeuwenstraat in Helmond. Dat meldt de politie. De daders bedreigden het stel en wisten te ontkomen.

De zoon van het echtpaar sliep woensdagnacht ergens anders en was dus niet thuis. Hij is door zijn ouders gebeld dat ze waren overvallen. Hevig geëmotioneerd en met tranen in zijn ogen doet hij kort zijn verhaal.

"Via de zijkant van het huis zijn ze over een poort geklommen en binnengekomen. We wonen hier al dertig jaar. Nog nooit zijn er problemen geweest. De laatste jaren is de straat wel achteruit aan het gaan en kun je in de avond niet meer veilig over straat."

Volgens de jongeman gaat het redelijk met zijn ouders. "Ze zijn niet naar het ziekenhuis gegaan, ze zitten nu op het politiebureau."

De politie heeft in en rondom de woning uitgebreid onderzoek gedaan en heeft camerabeelden in beslag genomen. De zoon van het echtpaar weet niet of de daders iets mee hebben genomen. "Dat weet ik echt niet, ik hoop nu vooral dat ze gepakt worden."

Ook de politie weet niet of de daders iets hebben meegenomen. De technische recherche heeft onderzoek gedaan naar sporen. Ook heeft ze met slachtoffers en getuigen gesproken om een beeld te krijgen van wat er is gebeurd. Naar de daders wordt nog altijd gezocht.